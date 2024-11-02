Продається кімната в комуні з 13 сусідами в Одесі

В Одесі продають комуну. Фото ілюстративне: kvartira.zhitomir

У Хаджибейському районі Одеси на продаж виставлена кімната в комунальній квартирі. Житло має окремі зручності та розташоване на останньому поверсі.

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують

Відомо, що це житло в комунальній квартирі з 13 сусідами. Кімната площею 17,4 м² розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вона має свій лічильник на електрику, а бойлером діляться чотири сім'ї. Комора розрахована на дві сім’ї, а кухня загального користування обслуговує шість сімей.

Житловий простір щойно відремонтований: встановлено ламінат, металопластикове вікно, броньовані двері та домофон. Кімната умебльована та з централізованим опаленням. Покупцям пропонується зручна транспортна розв’язка поруч із будинком, що забезпечує комфортне сполучення з іншими районами міста. Вартість — 10 500 доларів.

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали скільки коштує квартира в Одесі на цокольному поверсі. Також на продаж в одеській Молдаванці виставили квартиру на землі. Продавець налаштований заробити на ній 15 тисяч доларів. Щоправда, погоджується поторгуватися.