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Свой счетчик и 13 соседей — в Одессе продают комнату в коммуне

2 ноября 2024 16:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Продается комната в коммуне с 13 соседями в Одессе.
В Одессе продают коммуну. Фото иллюстративное: kvartira.zhitomir
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Хаджибейском районе Одессы на продажу выставлена комната в коммунальной квартире. Жилье имеет отдельные удобства и расположено на последнем этаже.

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Комната, продаваемая в Одессе. Фото: OLX

Что предлагают

Известно, что жилье в коммунальной квартире с 13 соседями. Комната площадью 17,4 м² расположена на пятом этаже пятиэтажного дома. Она имеет свой счетчик на электричество, а бойлером делятся четыре семьи. Кладовая рассчитана на две семьи, а кухня общего пользования обслуживает шесть семей.

Жилищное пространство только что отремонтировано: установлен ламинат, металлопластиковое окно, бронированная дверь и домофон. Комната меблирована и с централизованным отоплением. Покупателям предлагается удобная транспортная развязка рядом с домом, что обеспечивает комфортное сообщение с другими районами города. Стоимость — 10 500 долларов.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже. Также на продажу в одесской Молдаванке выставили квартиру на земле. Продавец настроен заработать на ней 15 тысяч долларов. Правда, соглашается поторговаться.

недвижимость Одесса квартиры Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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