Купить три комнаты в центре Одессы

Три комнаты в царском доме — самые дорогие коммуны в Одессе
В центре города на третьем этаже царского дома предлагается три комнаты в коммунальной квартире. Правда, все они раздельные и располагаются в разных сторонах этажа.
Такие комнаты на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.
Что предлагают
Продавец предлагает стать владельцем трех комнат в коммуне площадью 108 м² за 105 тысяч долларов в центре города, в переулке Чайковского. Они расположены на третьем этаже четырехэтажного дома. Комнаты отделены друг от друга.
Также на этаже есть просторная кухня площадью 15 м² и два общих санузла. Квартира в жилом состоянии с централизованным отоплением. Высота потолков и комнат — 3,3 м.
Рядом с домом есть магазины, кафе, общественный транспорт и вся необходимая инфраструктура.
Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе
Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.
Напомним, в Хаджибейском районе Одессы на продажу выставлена комната в коммунальной квартире. У покупателя будет свой счетчик и 13 соседей. Также мы писали, сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже.
Читайте Новини.LIVE!