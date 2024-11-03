Купить три комнаты в центре Одессы

Вид из комнаты, которую продают в Одессе. Фото: OLX

В центре города на третьем этаже царского дома предлагается три комнаты в коммунальной квартире. Правда, все они раздельные и располагаются в разных сторонах этажа.

Такие комнаты на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Комната в коммуне. Фото: OLX

Комната, которую продают. Фото: OLX

Что предлагают

Продавец предлагает стать владельцем трех комнат в коммуне площадью 108 м² за 105 тысяч долларов в центре города, в переулке Чайковского. Они расположены на третьем этаже четырехэтажного дома. Комнаты отделены друг от друга.

План комнаты. Фото: OLX

Комната с мебелью в центре Одессы. Фото: OLX

Также на этаже есть просторная кухня площадью 15 м² и два общих санузла. Квартира в жилом состоянии с централизованным отоплением. Высота потолков и комнат — 3,3 м.

Спальня в коммуне. Фото: OLX

Комната в царском доме. Фото: OLX

Рядом с домом есть магазины, кафе, общественный транспорт и вся необходимая инфраструктура.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы на продажу выставлена комната в коммунальной квартире. У покупателя будет свой счетчик и 13 соседей. Также мы писали, сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже.