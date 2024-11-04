В Одессе продают квартиру в самом центре города - какая цена

Дом, в котором находится квартира. Фото: OLX

В Одессе продают квартиру на последнем этаже трехэтажного дома в самом центре города, на пересечении улиц Пастера и Преображенской. Цена — 48 тыс. долларов. Речь идет о вторичном жилье.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Что предлагают

Общая площадь квартиры составляет 57 кв. м, из них 14 кв. м занимает кухня. Потолки высотой 3 м. Пол покрыт паркетом. В жилище есть мебель, смежный санузел и централизованное отопление.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Квартира расположена в бельгийском доме дореволюционного времени. Окна выходят во двор. Есть открытый не застекленный балкон.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Санузел в квартире. Фото: OLX

Цены в Одессе

По данным портала ЛУН, цена двухкомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 70 тыс. долларов.

В других районах города средняя цена двухкомнатного жилья составляет:

Киевский район — 55,6 тыс. долларов;

Хаджибейский район — 40 тыс. долларов;

Пересыпский район — 38,5 тыс. долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых дорогих коммунах в Одессе. Также в Одессе продают комнату в коммуне со своим счетчиком и 13 соседями.