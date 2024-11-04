В Одессе продают квартиру в самом центре города - какая цена

Сколько стоит стать одесситом — цена квартиры в центре города
В Одессе продают квартиру на последнем этаже трехэтажного дома в самом центре города, на пересечении улиц Пастера и Преображенской. Цена — 48 тыс. долларов. Речь идет о вторичном жилье.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Что предлагают
Общая площадь квартиры составляет 57 кв. м, из них 14 кв. м занимает кухня. Потолки высотой 3 м. Пол покрыт паркетом. В жилище есть мебель, смежный санузел и централизованное отопление.
Квартира расположена в бельгийском доме дореволюционного времени. Окна выходят во двор. Есть открытый не застекленный балкон.
Цены в Одессе
По данным портала ЛУН, цена двухкомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 70 тыс. долларов.
В других районах города средняя цена двухкомнатного жилья составляет:
- Киевский район — 55,6 тыс. долларов;
- Хаджибейский район — 40 тыс. долларов;
- Пересыпский район — 38,5 тыс. долларов.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых дорогих коммунах в Одессе. Также в Одессе продают комнату в коммуне со своим счетчиком и 13 соседями.
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