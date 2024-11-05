В Одессе продают квартиру по цене комнаты — фото

По цене комнаты — как выглядит самая дешевая квартира в Одессе
В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру в одноэтажном доме на пересечении улиц Черноморского казачества и Церковной. Помещение в жилом состоянии. Приобрести ее можно всего за 8 тыс. долларов.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Что предлагают
Квартира на вторичном рынке. Ее общая площадь — 12 кв. м, из которых 2 кв. м занимает кухня. В жилище есть мебель и даже бытовая техника, выполнен капитальный ремонт.
Санузел смежный, имеется мини-кухня с мойкой. Все необходимые коммуникации есть. У дома собственная котельная. Двор закрыт.
Однушка без ремонта — средние цены в Одессе.
По данным портала ЛУН, цена однокомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 44 тыс. долларов.
В других районах города средняя цена двухкомнатного жилья составляет:
- Киевский район — 35,4 тыс. долларов;
- Хаджибейский район — 31,2 тыс. долларов;
- Пересыпский район — 26 тыс. долларов.
Напомним, в Одессе продается квартира в самом центре города. Также мы рассказывали о самых дорогих коммунах в Одессе.
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