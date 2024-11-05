В Одессе продают квартиру по цене комнаты — фото

Дом, в котором находится квартира. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру в одноэтажном доме на пересечении улиц Черноморского казачества и Церковной. Помещение в жилом состоянии. Приобрести ее можно всего за 8 тыс. долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Квартира на вторичном рынке. Ее общая площадь — 12 кв. м, из которых 2 кв. м занимает кухня. В жилище есть мебель и даже бытовая техника, выполнен капитальный ремонт.

Двор дома. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Санузел смежный, имеется мини-кухня с мойкой. Все необходимые коммуникации есть. У дома собственная котельная. Двор закрыт.

Санузел в квартире. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Однушка без ремонта — средние цены в Одессе.

По данным портала ЛУН, цена однокомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 44 тыс. долларов.

В других районах города средняя цена двухкомнатного жилья составляет:

Киевский район — 35,4 тыс. долларов;

Хаджибейский район — 31,2 тыс. долларов;

Пересыпский район — 26 тыс. долларов.

Напомним, в Одессе продается квартира в самом центре города. Также мы рассказывали о самых дорогих коммунах в Одессе.