Головна Одеса Пам'ятник архітектури в Одесі за 4 млн. дол. — що пропонують

Пам'ятник архітектури в Одесі за 4 млн. дол. — що пропонують

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:45
В Одесі продають будинок за проєктом Бернардацці - яким чином
Будинок Вассаля. Фото: Investigatio

В Одесі за 4 мільйони доларів виставили на продаж історичну будівлю, зведену за проєктом Бернардацці. Йдеться про Будинок Вассаля, розташований на розі вулиць Гоголя та Маяковського.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу OLX.

Читайте також:

Продаж будинку

Історичний будинок Вассаля виставили на продаж на платформі OLX за 165 765 600 грн. Загальна площа будівлі —  2755 м² В оголошенні зазначають, що воно підходить для розміщення офісного центру, бізнес-хабу, IT-компанії, клініки, навчального центру та інших комерційних проектів.
Крім того, має просторі зали, високі стелі, та гарне планування. Однак потребує ремонту.

None - фото 1
Оголошення про продаж. Фото: скріншот порталу OLX

Що відомо про Будинок Вассаля

Будинок Вассаля в другій половині XIX століття за проєктом головного архітектора міста Олександра Бернардацці. Давно перебуває у занедбаному стані. 

У 1914 році у Будинку Вассаля діяла редакція газети "Грецька зірка" — єдиного грецькомовного видання в місті. Напередодні революції у приміщенні працювало іспанське консульство. Деякий час у ньому проживав професор і психіатр Микола Попов, який викладав у провідних університетах Російської імперії та Болгарії. У 2006 році будівлю передали компанії "Карнавал-Юг" для реконструкції під чотиризірковий готель, однак проєкт так і не реалізували.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яке житло пропонують рієлтори в Одесі. А також про квартиру за 8 тисяч доларів.

Одеса пам'ятник архітектури нерухомість Новини Одеси продаж
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
