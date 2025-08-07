В Одесі продають будинок за проєктом Бернардацці - яким чином

Будинок Вассаля. Фото: Investigatio

В Одесі за 4 мільйони доларів виставили на продаж історичну будівлю, зведену за проєктом Бернардацці. Йдеться про Будинок Вассаля, розташований на розі вулиць Гоголя та Маяковського.

Продаж будинку

Історичний будинок Вассаля виставили на продаж на платформі OLX за 165 765 600 грн. Загальна площа будівлі — 2755 м² В оголошенні зазначають, що воно підходить для розміщення офісного центру, бізнес-хабу, IT-компанії, клініки, навчального центру та інших комерційних проектів.

Крім того, має просторі зали, високі стелі, та гарне планування. Однак потребує ремонту.

Оголошення про продаж. Фото: скріншот порталу OLX

Що відомо про Будинок Вассаля

Будинок Вассаля в другій половині XIX століття за проєктом головного архітектора міста Олександра Бернардацці. Давно перебуває у занедбаному стані.

У 1914 році у Будинку Вассаля діяла редакція газети "Грецька зірка" — єдиного грецькомовного видання в місті. Напередодні революції у приміщенні працювало іспанське консульство. Деякий час у ньому проживав професор і психіатр Микола Попов, який викладав у провідних університетах Російської імперії та Болгарії. У 2006 році будівлю передали компанії "Карнавал-Юг" для реконструкції під чотиризірковий готель, однак проєкт так і не реалізували.

