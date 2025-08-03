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Главная Одесса Шалаш у моря без ремонта — какое жилье предлагают в Одессе

Шалаш у моря без ремонта — какое жилье предлагают в Одессе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:30
Продажа шалаша у моря в Одессе без ремонта: сколько хотят
В Одессе продают дом за 11 тысяч долларов. Фото ілюстративне: УСИ

В прибрежном районе Одессы выставили на продажу необычное жилье — шалаш у моря. За модульный домик просят немалые деньги. Локация — почти культовая: рядом 411-я батарея и Дача Ковалевского.

Такое объявление о продаже дома Новини.LIVE нашли на торговой площадке OLX.

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Это модульный домик площадью всего 15 квадратных метров, расположенный на одной сотке земли прямо у моря на улице Дача Ковалевского, вблизи 411-й батареи.

Помещение состоит из двух комнат, туалета и места для душа. Без коммуникаций, без дизайна, без ремонта. Домик возведен в 2000-х годах из газобетона. За такие "апартаменты" просят от 11 000 до 12 000 долларов, в зависимости от риелтора. Также есть возможность достройки второго этажа.

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Сообщение о продаже дома. Фото: скриншот с olx

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где именно расположено жилье. Самыми дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, в Одессе продают однокомнатную квартиру без пола на вторичке на Николаевской дороге. Жилье готовы отдать всего за 5,5 тыс. долларов. Также в одноэтажном доме на углу улиц Черноморского казачества и Церковной можно купить квартиру за 8 тыс. долларов.

Одесса пляж Одесская область жилье Новости Одессы продажа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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