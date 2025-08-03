Продаж куреня біля моря в Одесі без ремонту: скільки хочуть

Курінь біля моря без ремонту — яке житло пропонують в Одесі
У прибережному районі Одеси виставили на продаж незвичне житло — курінь біля моря. За модульний будиночок просять чималі гроші. Локація — майже культова: поруч 411-та батарея та Дача Ковалевського.
Таке оголошення про продаж будинку Новини.LIVE знайшли на торговому майданчику OLX.
@rieltor_anjelika
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Що пропонують
Це модульний будиночок площею лише 15 квадратних метрів, розташований на одній сотці землі просто біля моря на вулиці Дача Ковалевського, поблизу 411-ї батареї.
Приміщення складається з двох кімнат, туалету та місця для душу. Без комунікацій, без дизайну, без ремонтів. Будиночок зведений у 2000-х роках з газобетону. За такі "апартаменти" просять від 11 000 до 12 000 доларів, залежно від рієлтора. Також є можливість добудови другого поверху.
Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі
Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів.
Нагадаємо, в Одесі продають однокімнатну квартиру без підлоги на вторинці на Миколаївській дорозі. Житло готові віддати лише за 5,5 тис. доларів. Також в одноповерховому будинку на розі вулиць Чорноморського козацтва і Церковної можна купити квартиру за 8 тис. доларів.
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