В Одесі продають квартиру за 5 тисяч доларів — фото

Двері квартири. Фото: OLX

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру на вторинці на Миколаївській дорозі. Житло готові віддати усього за 5,5 тис. доларів. Втім, новому власнику доведеться витратити набагато більше — у приміщенні повністю демонтована підлога.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира займає площу у 17 кв. м, з яких 5 кв. м складає кухня. Меблів немає. Натомість встановлені броньовані двері й металопластикове вікно. По коридору проходять водогінна та каналізаційна труби. Світло є, встановлені пакетники на електрику у кімнаті.

Квартира всередині. Фото: OLX

Квартира всередині. Фото: OLX

Продавець запевняє, що до моря 5 хвилин пішки.

Квартира розташована на першому поверсі двоповерхової "сталінки". Стіни з цегли.

Квартира всередині. Фото: OLX

Квартира всередині. Фото: OLX

Раніше ми повідомляли, який вигляд має найдешевша квартира в Одесі. Також ми писали, за скільки можна придбати житло у самому центрі міста.