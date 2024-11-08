В Одесі продають квартиру за 5 тисяч доларів — фото

В Одесі продають дешеву квартиру біля моря — але є нюанс
В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру на вторинці на Миколаївській дорозі. Житло готові віддати усього за 5,5 тис. доларів. Втім, новому власнику доведеться витратити набагато більше — у приміщенні повністю демонтована підлога.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.
Що пропонують
Квартира займає площу у 17 кв. м, з яких 5 кв. м складає кухня. Меблів немає. Натомість встановлені броньовані двері й металопластикове вікно. По коридору проходять водогінна та каналізаційна труби. Світло є, встановлені пакетники на електрику у кімнаті.
Продавець запевняє, що до моря 5 хвилин пішки.
Квартира розташована на першому поверсі двоповерхової "сталінки". Стіни з цегли.
Раніше ми повідомляли, який вигляд має найдешевша квартира в Одесі. Також ми писали, за скільки можна придбати житло у самому центрі міста.
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