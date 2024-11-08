В Одессе продают квартиру за 5 тысяч долларов — фото

Дверь квартиры. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру на вторичке на Николаевской дороге. Жилье готовы отдать всего за 5,5 тыс. долларов. Впрочем, новому владельцу придется потратить гораздо больше — в помещении полностью демонтирован пол.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Квартира занимает площадь в 17 кв. м, из которых 5 кв. м составляет кухня. Мебели нет. Зато установлены бронированная дверь и металлопластиковое окно. По коридору проходят водопроводная и канализационная трубы. Свет есть, установлены пакеты на электричество в комнате.

Квартира внутри. Фото: OLX

Квартира внутри. Фото: OLX

Продавец уверяет, что до моря 5 минут пешком.

Квартира расположена на первом этаже двухэтажной "сталинки". Стены из кирпича.

Квартира внутри. Фото: OLX

Квартира внутри. Фото: OLX

Ранее мы сообщали, как выглядит самая дешевая квартира в Одессе. Также мы писали, за сколько можно купить жилье в самом центре города.