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Доступне житло в центрі Одеси — за скільки можна придбати

9 листопада 2024 16:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Смартквартира в центрі Одеси: 12 м² за $14,000
Ліжко у квартирі. Фото: rieltor.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У центрі Одеси виставили на продаж 12-метрову смартквартиру. Вона має свіжий ремонт, зручну локацію та доступну ціну — 14 тисяч доларів. 

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують

Пропозиція на Олександрівському проспекті. У квартирі, розташованій у дореволюційному будинку, було проведено оновлення інтер’єру у 2024 році. Житло розташоване на другому поверсі.Там встановлені броньовані двері, електричні теплі підлоги, а також нові меблі та побутова техніка, включаючи бойлер, душову кабіну, мініхолодильник, газову плиту й телевізор.

Доступне житло в центрі Одеси — за скільки можна придбати - фото 1
Кухня у квартирі. Фото: rieltor.ua

Будинок, в якому розташована квартира, відрізняється комфортними умовами. Парадну відремонтовано. Двір вимощений плиткою, оснащений воротами на кодовому замку, є підвал-укриття. На першому поверсі розташований офіс, а на останньому — велике горище, що не приватизоване та дає можливість для майбутнього розширення.

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План квартири. Фото: rieltor.ua

Поблизу знаходяться Грецька площа, Дерибасівська, ринок "Книжка", а також зручні транспортні зупинки маршрутів №148, 149, 150.

Доступне житло в центрі Одеси — за скільки можна придбати - фото 3
Будинок, у якому продають квартиру. Фото: rieltor.ua

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів. 

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру без підлоги на вторинці на Миколаївській дорозі. Житло готові віддати усього за 5,5 тис. доларів. Також в одноповерховому будинку на розі вулиць Чорноморського козацтва і Церковної можна купити квартиру лише за 8 тис. доларів.

нерухомість квартира Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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