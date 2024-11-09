Смарт-квартира в центре Одессы: 12 м² за $14,000

Кровать в квартире. Фото: rieltor.ua

В центре Одессы выставили на продажу 12-метровую смарт-квартиру. У нее свежий ремонт, удобная локация и доступная цена — 14 тысяч долларов.

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Предложение по Александровскому проспекту. В квартире в дореволюционном доме было проведено обновление интерьера в 2024 году. Жилье расположено на втором этаже. Там установлены бронированные двери, электрические теплые полы, а также новая мебель и бытовая техника, включая бойлер, душевую кабину, мини-холодильник, газовую плиту и телевизор.

Кухня в квартире. Фото: rieltor.ua

Дом, в котором находится квартира, отличается комфортными условиями. Парадная отремонтирована. Двор вымощенный плиткой, оснащенный воротами на кодовом замке, есть подвал-укрытие. На первом этаже расположен офис, а на последнем большой чердак, который не приватизирован и дает возможность для будущего расширения.

План квартиры. Фото: rieltor.ua

Вблизи находятся Греческая площадь, Дерибасовская, рынок "Книга", а также удобные транспортные остановки маршрутов №148, 149, 150.

Дом, где продают квартиру. Фото: rieltor.ua

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, в Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру без пола на вторичке на Николаевской дороге. Жилье готовы отдать всего за 5,5 тыс. долларов. Также в одноэтажном доме на пересечении улиц Черноморского казачества и Церковной можно купить квартиру всего за 8 тыс. долларов.