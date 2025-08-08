Владелец ресторана Дача в Одессе, Савва Либкин хочет отобрать землю у военного госпиталя

Ресторан "Дача" в Одессе. Фото: "Рестораны Одессы"

На территории одного из одесских санаториев планируют построить большой военный госпиталь. Однако в ходе реализация этого проекта столкнулась со сложностями из-за конфликта с заведением, которое принадлежит одному из известных рестораторов.

Об этом ветеран ВСУ Павел Якимчук рассказал в интервью для Виктории Кулюк.

Борьба за землю

В Одессе выделили участок у морского побережья под строительство большого госпиталя для военных ВСУ. Однако, по словам военных, возникли проблемы с владельцем ресторана "Дача" Саввой Либкиным. Предприниматель желает использовать часть этой территории под строительство парковки.

"Выделили территорию под большой госпиталь на берегу моря, а Савва Либкин часть той земли захапал себе под парковку для гостей. Людям, которые борются за госпиталь, прилетают угрозы. Это никуда не идет Это измена, потому что там должны быть военные, а не Савва Либкин гостей туда машины должен парковать", — говорит Павел Якимчук.

Добавим, Савва Либкин неоднократно заявлял о давлении на него со стороны правоохранительных органов относительно территории, на которой находится ресторан "Дача".

Позиция прокуратуры

Еще в 2004 году ООО "Драйв-Ин" арендовало помещение санатория площадью 195 кв.м., где сейчас находится ресторан "Дача". Через несколько лет площадь была увеличена до 350 кв. м. А в 2018 году благодаря договору, заключенному с региональным отделением Фонда госимущества, компания приобрела 49% здания — 350 кв.м. И это, несмотря на то, что это строение является частью объекта культурного наследия и по закону не подпадает под приватизацию.

Согласно позиции прокуратуры, вся недвижимость там может находиться исключительно в собственности государства. Поэтому Одесская областная прокуратура внесла иск о признании договора недействительным.

Добавим что в феврале 2025 руководство санатория на котором находится ресторан Дача обратились с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.

Добавим что в феврале 2025 руководство санатория на котором находится ресторан Дача обратились с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.