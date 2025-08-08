Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Захват земли в Одессе — военные обвиняют Либкина

Захват земли в Одессе — военные обвиняют Либкина

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:09
Владелец ресторана Дача в Одессе, Савва Либкин хочет отобрать землю у военного госпиталя
Ресторан "Дача" в Одессе. Фото: "Рестораны Одессы"

На территории одного из одесских санаториев планируют построить большой военный госпиталь. Однако в ходе реализация этого проекта столкнулась со сложностями из-за конфликта с заведением, которое принадлежит одному из известных рестораторов.

Об этом ветеран ВСУ Павел Якимчук рассказал в интервью для Виктории Кулюк.

Реклама
Читайте также:

Борьба за землю

В Одессе выделили участок у морского побережья под строительство большого госпиталя для военных ВСУ. Однако, по словам военных, возникли проблемы с владельцем ресторана "Дача" Саввой Либкиным. Предприниматель желает использовать часть этой территории под строительство парковки.

"Выделили территорию под большой госпиталь на берегу моря, а Савва Либкин часть той земли захапал себе под парковку для гостей. Людям, которые борются за госпиталь, прилетают угрозы. Это никуда не идет Это измена, потому что там должны быть военные, а не Савва Либкин гостей туда машины должен парковать", — говорит Павел Якимчук.

Добавим, Савва Либкин неоднократно заявлял о давлении на него со стороны правоохранительных органов относительно территории, на которой находится ресторан "Дача".

Позиция прокуратуры

Еще в 2004 году ООО "Драйв-Ин" арендовало помещение санатория площадью 195 кв.м., где сейчас находится ресторан "Дача". Через несколько лет площадь была увеличена до 350 кв. м. А в 2018 году благодаря договору, заключенному с региональным отделением Фонда госимущества, компания приобрела 49% здания — 350 кв.м. И это, несмотря на то, что это строение является частью объекта культурного наследия и по закону не подпадает под приватизацию.

Согласно позиции прокуратуры, вся недвижимость там может находиться исключительно в собственности государства. Поэтому Одесская областная прокуратура внесла иск о признании договора недействительным.

Добавим что в феврале 2025 руководство санатория на котором находится ресторан Дача обратились с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.

Напомним, недавно мы писали о том, могут ли кафе и рестораны работать во время тревог. А также о том, в каких числах военные должны получить выплаты.

Одесса ВСУ парковка рестораны Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации