Захоплення землі в Одесі — військові звинувачують Лібкіна

Захоплення землі в Одесі — військові звинувачують Лібкіна

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 11:09
Власник ресторану Дача в Одесі, Савва Лібкін хоче відібрати землю у військового госпіталя
Ресторан "Дача" в Одесі. Фото: "Ресторани Одеси"

На території одного з одеських санаторіїв планують побудувати великий військовий госпіталь. Однак у ході реалізація цього проєкту зіткнулась зі складнощами через конфлікт з закладом, який належить одному з відомих рестораторів.

Про це ветеран ЗСУ Павло Якімчук розповів в інтерв'ю для Вікторії Кулюк.

Читайте також:

Боротьба за землю

В Одесі виділили ділянку біля морського узбережжя під будівництво великого госпіталя для військових ЗСУ. Однак, за словами військових, виникли проблеми із власником ресторану "Дача" Саввою Лібкіним. Підприємець бажає використати частину цієї території під будівництво парковки.

"Виділили територію під великий госпіталь на березі моря, а Савва Лібкін частину тої землі захапав собі під парковку для гостей. Людям, які борються за госпіталь, прилітають погрози. Це нікуди не йде Це зрада, бо там мають бути військові, а не Савва Лібкін гостей туди машини має паркувать", — каже Павло Якімчук.

Додамо, Савва Лібкін неодноразово заявляв про тиск на нього з боку правоохоронних органів стосовно території, на якій знаходиться ресторан "Дача".

Позиція прокуратури

Ще 2004 року ТОВ "Драйв-Ін" орендувало приміщення санаторію площею 195 кв.м., де зараз знаходиться ресторан "Дача". Через кілька років площу було збільшено до 350 кв. м. А 2018 року завдяки договору, укладеному з регіональним відділенням Фонду держмайна, компанія придбала 49% будівлі — 350 кв.м. І це, попри те, що ця будова є частиною об'єкта культурної спадщини і за законом не підпадає під приватизацію.

Згідно з позицією прокуратури, вся нерухомість там може перебувати виключно у власності держави. Тому Одеська обласна прокуратура внесла позов про визнання договору недійсним.

Додамо що в лютому 2025 року керівництво санаторію на якому знаходиться ресторан Дача звернулися з заявою про самовільне захоплення зазначеної земельної ділянки, що призвело до відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи можуть кафе та ресторани працювати під час тривог. А також про те, в яких числах військові мають отримати виплати.

Автор:
Басюл Олена
Автор:
Басюл Олена
