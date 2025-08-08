Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Масове відключення світла в Одесі — адреси вулиць
Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Проектована, 1/20.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Артилерійська, 4а,
- Вадатурського Олексія, 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Степова, 19, 23/25;
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- Хмельницького Богдана, 51-98,
- дорога Фонтанська, 8/8, пров.
- Гранатний, 2-8/корп.1, пров.
- Кордонний, 1-35, пров.
- Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Висока, 1-20,
- Гріна, 2-9,
- Джинестрівська, 1, 1А, 2;
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 81, 83, 90А;
- Каменярів, 112-124А, 295-299Б, 305;
- Клепацького Павла, 9-А,
- Коровицького Професора, 115-151,
- Крашевського Юзефа, 1-6Б,
- Літня, 23-41,
- Маловського, 3-32а,
- Нежданової, 30в-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Паркова, 4.
Роботи до 18:00.
- Республіканська, 226-343а,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Слобідська, 30,30а;
- Трусовська, 1,3, 4;
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Училищна, 24,25,27;
- Хавкіна, 64а-72,
- Шполянська, 4, 76, 107, 109, 117, 119;
- дорога Хаджибейська, 407-515,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 1-й, Студентський, 1-19а,
- пров. 2-й Студентський, 1-19а,
- пров. 3-й Студентський, 2-8,
- пров. 4-й Студентський, 1-15а,
- пров. 5-й Студентський, 9,10а,12;
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
