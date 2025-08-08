Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Роботи на електромережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Проектована, 1/20.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Артилерійська, 4а,

Вадатурського Олексія, 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Михайленко Ганни, 18-51,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Степова, 19, 23/25;

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

Хмельницького Богдана, 51-98,

дорога Фонтанська, 8/8, пров.

Гранатний, 2-8/корп.1, пров.

Кордонний, 1-35, пров.

Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Висока, 1-20,

Гріна, 2-9,

Джинестрівська, 1, 1А, 2;

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81, 83, 90А;

Каменярів, 112-124А, 295-299Б, 305;

Клепацького Павла, 9-А,

Коровицького Професора, 115-151,

Крашевського Юзефа, 1-6Б,

Літня, 23-41,

Маловського, 3-32а,

Нежданової, 30в-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Паркова, 4.

Роботи до 18:00.

Республіканська, 226-343а,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Слобідська, 30,30а;

Трусовська, 1,3, 4;

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Училищна, 24,25,27;

Хавкіна, 64а-72,

Шполянська, 4, 76, 107, 109, 117, 119;

дорога Хаджибейська, 407-515,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 1-й, Студентський, 1-19а,

пров. 2-й Студентський, 1-19а,

пров. 3-й Студентський, 2-8,

пров. 4-й Студентський, 1-15а,

пров. 5-й Студентський, 9,10а,12;

пров. Іони Отаманського, 1-15,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

