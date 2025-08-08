Відео
Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — адреси вулиць

Масове відключення світла в Одесі — адреси вулиць

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:07
Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики
Роботи на електромережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Проектована, 1/20. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Артилерійська, 4а,
  • Вадатурського Олексія, 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Степова, 19, 23/25;
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • Хмельницького Богдана, 51-98,
  • дорога Фонтанська, 8/8, пров.
  • Гранатний, 2-8/корп.1, пров.
  • Кордонний, 1-35, пров.
  • Малиновський, 7. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Висока, 1-20,
  • Гріна, 2-9,
  • Джинестрівська, 1, 1А, 2;
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 81, 83, 90А;
  • Каменярів, 112-124А, 295-299Б, 305;
  • Клепацького Павла, 9-А,
  • Коровицького Професора, 115-151,
  • Крашевського Юзефа, 1-6Б,
  • Літня, 23-41,
  • Маловського, 3-32а,
  • Нежданової, 30в-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Паркова, 4. 

Роботи до 18:00.

  • Республіканська, 226-343а,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Слобідська, 30,30а;
  • Трусовська, 1,3, 4;
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Училищна, 24,25,27;
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Шполянська, 4, 76, 107, 109, 117, 119;
  • дорога Хаджибейська, 407-515,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 1-й, Студентський, 1-19а,
  • пров. 2-й Студентський, 1-19а,
  • пров. 3-й Студентський, 2-8,
  • пров. 4-й Студентський, 1-15а,
  • пров. 5-й Студентський, 9,10а,12;
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
