Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — адреса улиц

Массовое отключение света в Одессе — адреса улиц

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:07
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества
Работы на электросетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 8 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Проектируемая, 1/20.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Артиллерийская, 4а,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Степная, 19, 23/25;
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • Хмельницкого Богдана, 51-98,
  • дорога Фонтанская, 8/8, пер.
  • Гранатный, 2-8/корп.1, пер.
  • Кордонный, 1-35, пер.
  • Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • Высокая, 1-20,
  • Грина, 2-9,
  • Джинестровская, 1, 1А, 2;
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90А;
  • Каменяров, 112-124А, 295-299Б, 305;
  • Клепацкого Павла, 9-А,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Крашевского Юзефа, 1-6Б,
  • Летняя, 23-41,
  • Маловского, 3-32а,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Парковая, 4.

Работы до 18:00.

  • Республиканская, 226-343а,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Слободская, 30,30а;
  • Трусовская, 1,3, 4;
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Училищная, 24,25,27;
  • Хавкина, 64а-72,
  • Шполянская, 4, 76, 107, 109, 117, 119;
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 1-й Студенческий, 1-19а,
  • переулок 2-й Студенческий, 1-19а,
  • переулок 3-й Студенческий, 2-8,
  • переулок 4-й Студенческий, 1-15а,
  • переулок 5-й Студенческий, 9,10а,12;
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации