Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Сегодня, 8 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Проектируемая, 1/20.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Артиллерийская, 4а,

Вадатурского Алексея, 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Михайленко Анны, 18-51,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Степная, 19, 23/25;

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

Хмельницкого Богдана, 51-98,

дорога Фонтанская, 8/8, пер.

Гранатный, 2-8/корп.1, пер.

Кордонный, 1-35, пер.

Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Высокая, 1-20,

Грина, 2-9,

Джинестровская, 1, 1А, 2;

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 81, 83, 90А;

Каменяров, 112-124А, 295-299Б, 305;

Клепацкого Павла, 9-А,

Коровицкого Профессора, 115-151,

Крашевского Юзефа, 1-6Б,

Летняя, 23-41,

Маловского, 3-32а,

Неждановой, 30в-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Парковая, 4.

Работы до 18:00.

Республиканская, 226-343а,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Слободская, 30,30а;

Трусовская, 1,3, 4;

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Училищная, 24,25,27;

Хавкина, 64а-72,

Шполянская, 4, 76, 107, 109, 117, 119;

дорога Хаджибейская, 407-515,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 1-й Студенческий, 1-19а,

переулок 2-й Студенческий, 1-19а,

переулок 3-й Студенческий, 2-8,

переулок 4-й Студенческий, 1-15а,

переулок 5-й Студенческий, 9,10а,12;

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

