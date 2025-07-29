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Головна Одеса Яким буде тариф на утримання будинку для одеситів у серпні

Яким буде тариф на утримання будинку для одеситів у серпні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:45
Який тариф на СДПТ в Одесі у серпні 2025 року
Оплата комуналки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні вартість утримання будинку для мешканців Одеси змінювати не будуть. Але фіксованого тарифу немає — ціна залежить від компанії, переліку послуг та умов договору. 

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у серпні.

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Тарифи на УБПТ в Одесі

В Одесі немає єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків. Вартість визначають самі співвласники, які укладають договори з обраними керуючими компаніями чи створюють ОСББ.

Компанії пропонують різні умови, тож і тарифи різняться. Наприклад, у комунальних сервісах, що обслуговують більшість міських будинків, ціна стартує від 3 до 5 грн за квадратний метр. У приватних вона дорожче:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовський — 5 грн/кв.м
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
  • Євроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Що входить у вартість УБПТ

До вартості входить прибирання, освітлення місць загального користування, техобслуговування ліфтів і мереж, іноді — охорона чи благоустрій території.

Де дізнатися тариф на утримання будинків

Щоб дізнатися свій тариф, потрібно звернутись до ОСББ або керуючої компанії. Зазначимо, що тарифи можуть переглядати — якщо зростають ціни на енергоносії чи зарплати техперсоналу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на газ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.

комунальні послуги Одеса податки гроші Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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