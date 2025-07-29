Коли спаде спека - прогноз погоди в Одесі і області на 30 липня

Літо в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 30 липня, спека в Одесі трохи спаде, а вночі прогнозують навіть короткочасні дощі з грозами. В області також пройдуть опади, а вітер буде північно-західним та дещо прохолоднішим, ніж сьогодні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі короткочасний дощ із грозою.

Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі і короткочасний дощ із грозою.

Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах області видимість очікується добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.