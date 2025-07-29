Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Коли спаде спека — прогноз погоди в Одесі на завтра

Коли спаде спека — прогноз погоди в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:00
Коли спаде спека - прогноз погоди в Одесі і області на 30 липня
Літо в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 30 липня, спека в Одесі трохи спаде, а вночі прогнозують навіть короткочасні дощі з грозами. В області також пройдуть опади, а вітер буде північно-західним та дещо прохолоднішим, ніж сьогодні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі короткочасний дощ із грозою.

Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі і короткочасний дощ із грозою.

Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах області видимість очікується добра.

None - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації