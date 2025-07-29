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Главная Одесса Когда спадет жара — прогноз погоды в Одессе на завтра

Когда спадет жара — прогноз погоды в Одессе на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:00
Когда спадет жара - прогноз погоды в Одессе и области на 30 июля
Лето в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в среду, 30 июля, жара в Одессе немного спадет, а ночью прогнозируют даже кратковременные дожди с грозами. В области также пройдут осадки, а ветер будет северо-западным и несколько прохладнее, чем сегодня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, а ночью кратковременный дождь с грозой.

Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и кратковременный дождь с грозой.

Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+22 °C, днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах области видимость ожидается хорошая.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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