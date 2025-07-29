Когда спадет жара - прогноз погоды в Одессе и области на 30 июля

Когда спадет жара — прогноз погоды в Одессе на завтра
Завтра, в среду, 30 июля, жара в Одессе немного спадет, а ночью прогнозируют даже кратковременные дожди с грозами. В области также пройдут осадки, а ветер будет северо-западным и несколько прохладнее, чем сегодня.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, а ночью кратковременный дождь с грозой.
Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и кратковременный дождь с грозой.
Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+22 °C, днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах области видимость ожидается хорошая.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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