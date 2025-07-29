Какой тариф на СДПТ в Одессе в августе 2025 года

Каким будет тариф на содержание дома для одесситов в августе
В августе стоимость содержания дома для жителей Одессы менять не будут. Но фиксированного тарифа нет — цена зависит от компании, перечня услуг и условий договора.
Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за СДПТ в августе.
Тарифы на СДПТ в Одессе
В Одессе нет единого тарифа на содержание многоквартирных домов. Стоимость определяют сами совладельцы, которые заключают договоры с выбранными управляющими компаниями или создают ОСМД.
Компании предлагают разные условия, поэтому и тарифы различаются. Например, в коммунальных сервисах, обслуживающих большинство городских домов, цена стартует от 3 до 5 грн за квадратный метр. В частных она дороже:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
- Суворовский — 5 грн/кв.м
- Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
- Евроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дом — 5,70 грн/кв.м
Что входит в стоимость СДПТ
В стоимость входит уборка, освещение мест общего пользования, техобслуживание лифтов и сетей, иногда — охрана или благоустройство территории.
Где узнать тариф на содержание домов
Чтобы узнать свой тариф, нужно обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Отметим, что тарифы могут пересматривать — если растут цены на энергоносители или зарплаты техперсонала.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на газ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.
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