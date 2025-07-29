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Главная Одесса Каким будет тариф на содержание дома для одесситов в августе

Каким будет тариф на содержание дома для одесситов в августе

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 18:45
Какой тариф на СДПТ в Одессе в августе 2025 года
Оплата коммуналки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе стоимость содержания дома для жителей Одессы менять не будут. Но фиксированного тарифа нет — цена зависит от компании, перечня услуг и условий договора.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за СДПТ в августе.

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Тарифы на СДПТ в Одессе

В Одессе нет единого тарифа на содержание многоквартирных домов. Стоимость определяют сами совладельцы, которые заключают договоры с выбранными управляющими компаниями или создают ОСМД.

Компании предлагают разные условия, поэтому и тарифы различаются. Например, в коммунальных сервисах, обслуживающих большинство городских домов, цена стартует от 3 до 5 грн за квадратный метр. В частных она дороже:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Что входит в стоимость СДПТ

В стоимость входит уборка, освещение мест общего пользования, техобслуживание лифтов и сетей, иногда — охрана или благоустройство территории.

Где узнать тариф на содержание домов

Чтобы узнать свой тариф, нужно обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Отметим, что тарифы могут пересматривать — если растут цены на энергоносители или зарплаты техперсонала.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на газ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.

коммунальные услуги Одесса налоги деньги Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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