Имеют ли право заведения отдыха в Одессе работать во время тревог

Бар в Одессе. Фото иллюстративное: aquaparkodessa.com

Кафе, бары, клубы и рестораны Одессы не имеют права принимать посетителей во время воздушных тревог. Кроме того, администрации заведений должны информировать посетителей о том, где расположены ближайшие укрытия.

Об этом заявили в Одесской ОВА на запрос журналистов Новини.LIVE.

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Заведения во время тревог

Согласно действующему законодательству, во время воздушной тревоги предприятиям, учреждениям и организациям запрещается осуществлять обслуживание населения в помещениях сферы обслуживания. А гражданам в это время нельзя в них находиться.

Администрации учреждений обязаны обеспечить соблюдение этих запретов. Также они должны принимать меры по выводу посетителей на безопасное расстояние или в сооружения гражданской защиты (в случае их наличия).

Кроме того, в учреждениях должны информировать посетителей о ближайших укрытиях и бомбоубежищах. Помещения, где можно переждать опасность должны быть обеспечены питьевой водой, средствами первой медицинской помощи и санитарно-гигиеническими средствами.

Убежища должны находится на расстоянии 300 метров от заведения, если речь идет о высотной застройке. Норма безопасности для малоэтажных зданий — 500 метов. Однако никакой ответственности за отсутствие укрытий поблизости законом пока не предусмотрено.

"Сейчас запрет работы клуба, ресторана или кафе если они не имеют укрытия в радиусе 50 метров отсутствует",— говорится в ответе Одесской ОВА.

Добавим, на территории города Одессы в настоящее время учтено около 1100 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. В целом они могут вместить около 550 тыс. человек.

Ответ ОВА. Фото: Новини.LIVE

Ответ на запрос Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, почему в Одессе стало больше нарушителей комендантского часа. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.