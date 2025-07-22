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Головна Одеса Робота кафе та ресторанів при тривозі в Одесі — що потрібно знати

Робота кафе та ресторанів при тривозі в Одесі — що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:57
Чи мають право заклади відпочинку в Одесі працювати під час тривог
Бар в Одесі. Фото ілюстративне: aquaparkodessa.com

Кафе, бари, клуби та ресторани Одеси не мають права приймати відвідувачів під час повітряних тривог. Крім того, адміністрації закладів мають інформувати відвідувачів про те, де розташовані найближчі укриття.

Про це заявили в Одеській ОВА на запит журналістів Новини.LIVE.

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Згідно з чинним законодавством, під час повітряної тривоги підприємствам, установам та організаціям забороняється здійснювати обслуговування населення в приміщеннях сфери обслуговування. А громадянам у цей час не можна в них перебувати.

Адміністрації закладів зобов'язані забезпечити дотримання цих заборон. Також вони мають вживати заходів щодо виведення відвідувачів на безпечну відстань або до споруд цивільного захисту (у разі їх наявності).

Крім того, в установах мають інформувати відвідувачів про найближчі укриття та бомбосховища. Приміщення, де можна перечекати небезпеку, мають бути забезпечені питною водою, засобами першої медичної допомоги та санітарно-гігієнічними засобами.

Притулки мають знаходитися на відстані 300 метрів від закладу, якщо йдеться про висотну забудову. Норма безпеки для малоповерхових будівель — 500 метрів. Однак жодної відповідальності за відсутність укриттів поблизу законом поки що не передбачено.

"Наразі заборона роботи клубу, ресторану або кафе, якщо вони не мають укриття в радіусі 50 метрів, відсутня",— йдеться у відповіді Одеської ОВА.

Додамо, на території міста Одеси нині обліковано близько 1100 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Загалом вони можуть вмістити близько 550 тис. осіб.

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Відповідь ОВА. Фото: Новини.LIVE
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Відповідь на запит Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому в Одесі стало більше порушників комендантської години. А також про те, чи законно відпочивати в Затоці.

Одеса закон Одеська область Новини Одеси повітряна тривога
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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