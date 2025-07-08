Как изменилось количество нарушителей комендантского часа в Одессе

Проверка документов. Фото иллюстративное: Национальная полиция

После того, как заведениям Одессы разрешили работать до 23:00, количество нарушителей комендантского часа несколько увеличилось. Однако, несмотря на это, наказание за такие действия законодательством пока не предусмотрено.

Это следует из ответа на запрос Новини.LIVE в Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Количество нарушителей

После продления времени работы кафе, ресторанов и клубов количество нарушителей комендантского часа увеличилось, но не существенно, в пределах 7-8 %. В полиции это объясняют тем, что в наш город в летний период приезжают немало гостей из других регионов. А в некоторых областях комендантский час сейчас отсутствует вообще.

Наибольшее количество нарушителей фиксируют в выходные и праздничные дни.

Как могут наказать

Сейчас на законодательном уровне не определена прямая ответственность за нарушение комендантского часа. Однако правоохранители в этот период все равно имеют право осуществлять следующие меры:

задерживать и доставлять в подразделения Национальной полиции

лиц, совершивших правонарушения

лиц, совершивших правонарушения проверять у лиц удостоверения и документы и при необходимости проводить досмотр вещей

изымать предметы, с помощью которых было совершено првопорушення

ограничивать передвижение лиц и транспортных средств (и эвакуировать их в случае необходимости)

проникать в помещения предприятий и жилых домов, если это необходимо для прекращения правонарушения

использовать автотранспорт граждан для прекращения противоправных действий (с согласия их владельцев)

в случае необходимости применять меры физического воздействия, оружие и специальные средства.

Полиция о комендантской. Фото: ответ ГУНП по запросу от Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что заведениям запрещено работать во время тревоги. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.