В Одесі відсторонили від посади суддю Сергія Кічмаренка

Сергій Кічмаренко. Фото: Ladonko

Суддю Приморського районного суду Одеси Сергія Кічмаренка тимчасово відсторонили від посади. Причиною стало те, що під час розгляду він продемонстрував свою зневагу до прокурорів.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

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Суддю відсторонено

Рішення про зняття судді Сергія Кічмаренка з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. Строк дії відсторонення триватиме до скасування відповідної ухвали.

На думку ВРП, він не поважає прокурорів — у підтвердження судді навели кілька прикладів проявів зневаги. А саме: в одній із справ Кічмаренко знав, що обсяг письмових доказів та документів є достатньо значним (близько 300 томів) та одночасна наявність всіх таких матеріалів в судовому засіданні є неможливою. Тому він неодноразово висловлювався щодо того, які докази сторона обвинувачення має подати, а які суд не цікавлять. На думку скаржника, зазначені дії виходили за межі керування судовим процесом. Таким чином, на думку прокурорів він намагався перешкодити вільному обстоюванню стороною обвинувачення своєї правової позиції.

Що відомо про Сергія Кічмаренка

Сергій Кічмаренко керував Приморським судом з 2006 до 2024 року. У листопаді 2024 року він придбав квартиру площею 170 кв. м в елітному житловому комплексі "Климівський" за 10,7 млн ​​грн. А його громадянська дружина, суддя Малиновського райсуду Наталія Кузьменко, купила квартиру у преміальному ЖК "Дома Каркашадзе" за 7,7 млн. грн.

У 2020 році у декларації Сергія Кічмаренка з'явився будинок на 290 кв. м у селі Маринівка під Одесою з ділянкою 20 соток. На нього він витратив 328 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про напад на журналіста в одеському суді. А також про те, як помічниця судді за гроші закривала справи.