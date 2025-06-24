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Главная Одесса Нападение на журналиста в одесском суде — что грозит обвиняемому

Нападение на журналиста в одесском суде — что грозит обвиняемому

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 13:23
Нападение на журналиста в Приморском райсуде Одессы - фигуранту объявили о подозрении
Камера в суде. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Мужчина напал на журналиста в Приморском суде Одессы и пытался сломать его рабочую камеру. Фигуранту объявили о подозрении в препятствовании деятельности масс-медиа, ему грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Нападение произошло в Приморском районном суде Одессы, где проходило открытое заседание по избранию меры пресечения чиновнику, который подозревается в вымогательстве. Для видеофиксации и дальнейшего освещения в СМИ хода процесса, в зал также прибыл 53-летний журналист одного из онлайн-изданий.

Когда судьей был объявлен перерыв в заседании, его участники вышли в коридор, где между представителем масс-медиа и ранее незнакомым ему мужчиной произошел конфликт. Человек подошел к журналисту, который выполнял редакционное задание, и потребовал прекратить съемку, после чего ударил по его рабочей видеокамере, пытаясь повредить ее и сорвать запись. В рамках начатого производства установили личность правонарушителя. Им оказался 41-летний земляк подозреваемого чиновника.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Ему грозит до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мошеннической схеме одессита, который выдавал себя за мастера по ремонту кондиционеров. А также о мужчине, который обворовывал военных ВСУ.

Одесса журналисты нападение Новости Одессы подозрение
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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