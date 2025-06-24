Напад на журналіста в Приморському райсуді Одеси - фігуранту оголосили про підозру

Камера у суді. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

Чоловік напав на журналіста в Приморському суді Одеси та намагався зламати його робочу камеру. Фігуранту оголосили про підозру у перешкодженні діяльності мас-медіа, йому загрожує обмеження волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Напад стався у Приморському районному суді міста Одеси, де тривало відкрите засідання щодо обрання запобіжного заходу посадовцю, який підозрюється у вимаганні. Для відеофіксації та подальшого висвітлення у ЗМІ перебігу процесу, до зали також прибув 53-річний журналіст одного з онлайн-видань.

Коли суддею було оголошено перерву у засіданні, його учасники вийшли в коридор, де між представником мас-медіа та раніше незнайомим йому чоловіком стався конфлікт. Людина підійшла до журналіста, який виконував редакційне завдання, і вимагав припинити зйомку, після чого вдарив по його робочій відеокамері, намагаючись пошкодити її та зірвати запис. У рамках розпочатого провадження встановили особу правопорушника. Ним виявився 41-річний земляк підозрюваного чиновника.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Йому загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрайську схему одесита, який видавав себе за майстра з ремонту кондиціоннерів. А також про чоловіка, який обкрадав військових ЗСУ.