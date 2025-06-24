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Главная Одесса Ремонт по предоплате — мошенническая схема одессита

Ремонт по предоплате — мошенническая схема одессита

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 11:05
Одесский мошенник брал предоплату за ремонт кондиционеров и исчезал.
Правоохранитель за протоколом. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Одессит, выдавая себя за мастера по ремонту кондиционеров, брал у горожан предоплату за работу и исчезал, ничего не сделав. Люди обратились в полицию, которая быстро разыскала подозреваемого, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 50-летний горожанин разместил в интернет-сети ложное объявление о предоставлении услуг по ремонту кондиционеров. В течение нескольких дней с "мастером" связались пятеро граждан. Встретившись с клиентами, он обсудил объем работ и пообещал на следующий день приступить к выполнению. Однако не имея такого намерения, взял предоплату и исчез. Подозреваемый нанес согражданам ущерб на общую сумму 20 тысяч 500 гривен. Поняв, что стали жертвами мошенника, потерпевшие обратились за помощью в полицию. Правоохранители установили и разыскали фигуранта. Мужчина признался, что чужие деньги потратил на собственные нужды.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно) Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жительнице Одесской области, которая зарезала пенсионерку из-за бытового конфликта. А также о мошеннике, который обворовывал военных ВСУ.

Одесса мошенничество Новости Одессы кондиционер Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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