Мешканка Одещини зарізала свою односельчанку кухонним ножем - жорстоке вбивство

Поліція на місці злочину. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини через побутовий конфлікт зарізала свою односельчанку кухонним ножем. Поліція швидко розшукала підозрювану, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До поліції надійшло повідомлення від жителя Одеси про те, що він навідався в одне із сіл Фонтанської громади до своєї 74-річної сестри та виявив її у крові без ознак життя. Правоохоронці з’ясували, що напередодні в будинку загиблої перебувала її 32-річна односельчанка, яка допомагала їй по господарству. Між жінками виник побутовий конфлікт, у ході якого гостя схопила кухонний ніж і вдарила ним господиню. Від отриманого поранення потерпіла померла на місці.

Попередньо, причиною смерті пенсіонерки стала проникаюча колото-різана рана шиї. Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд залишив підозрювану під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки. А також про військового, який зарізав товариша у Львові.