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Головна Одеса Мешканка Одещини зарізала пенсіонерку через побутовий конфлікт

Мешканка Одещини зарізала пенсіонерку через побутовий конфлікт

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Дата публікації: 24 червня 2025 09:55
Мешканка Одещини зарізала свою односельчанку кухонним ножем - жорстоке вбивство
Поліція на місці злочину. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Мешканка Одещини через побутовий конфлікт зарізала свою односельчанку кухонним ножем. Поліція швидко розшукала підозрювану, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До поліції надійшло повідомлення від жителя Одеси про те, що він навідався в одне із сіл Фонтанської громади до своєї 74-річної сестри та виявив її у крові без ознак життя. Правоохоронці з’ясували, що напередодні в будинку загиблої перебувала її 32-річна односельчанка, яка допомагала їй по господарству. Між жінками виник побутовий конфлікт, у ході якого гостя схопила кухонний ніж і вдарила ним господиню. Від отриманого поранення потерпіла померла на місці.

Попередньо, причиною смерті пенсіонерки стала проникаюча колото-різана рана шиї. Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд залишив підозрювану під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки. А також про військового, який зарізав товариша у Львові.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси злочин
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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