Кількість жертв після удару окупантів по Білгород-Дністровському збільшилась до трьох загиблих

Зруйнована після удару РФ будівля Білгород-Дністровського ліцею. Фото: ДСНС Одещини

Після удару російських окупантів по Одещині до трьох зросла кількість загиблих. Лікарям не вдалось врятувати 60-річну робітницю шкільної їдальні після атаки РФ по Білгород-Дністровському ліцею.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За інформацією Кіпера, зараз вісім постраждалих через атаку окупантів залишаються під наглядом медиків у лікарнях. Серед жертв російського терору двоє неповнолітніх хлопців.

Лікарі Одещини надали й допомогу людям з легкими пораненнями, після чого ці мешканці Білгород-Дністровського будуть лікуватись амбулаторно.

Олег Кіпер зазначив, що на місті російського удару продовжують розбирати завали рятувальники ДСНС Одещини.

Нагадаємо, сьогодні вдень РФ атакувала Білгород-Дністровський балістичною ракетою. Було зруйновано навчальний заклад, а під завалами шукають людей.

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський назвав ракетний удар по ліцею на Одещині божевільним та висловив свої співчуття рідним загиблих.