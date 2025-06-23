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Головна Одеса На Одещині зросла кількість жертв удару РФ по ліцею — що відомо

На Одещині зросла кількість жертв удару РФ по ліцею — що відомо

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Дата публікації: 23 червня 2025 23:27
Кількість жертв після удару окупантів по Білгород-Дністровському збільшилась до трьох загиблих
Зруйнована після удару РФ будівля Білгород-Дністровського ліцею. Фото: ДСНС Одещини
Ключові моменти Що відомо на цей момент

Після удару російських окупантів по Одещині до трьох зросла кількість загиблих. Лікарям не вдалось врятувати 60-річну робітницю шкільної їдальні після атаки РФ по Білгород-Дністровському ліцею.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо на цей момент

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За інформацією Кіпера, зараз вісім постраждалих через атаку окупантів залишаються під наглядом медиків у лікарнях. Серед жертв російського терору двоє неповнолітніх хлопців.

Лікарі Одещини надали й допомогу людям з легкими пораненнями, після чого ці мешканці Білгород-Дністровського будуть лікуватись амбулаторно.

Олег Кіпер зазначив, що на місті російського удару продовжують розбирати завали рятувальники ДСНС Одещини. 

Нагадаємо, сьогодні вдень РФ атакувала Білгород-Дністровський балістичною ракетою. Було зруйновано навчальний заклад, а під завалами шукають людей.

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський назвав ракетний удар по ліцею на Одещині божевільним та висловив свої співчуття рідним загиблих.

Одеська область Білгород-Дністровський війна в Україні атака ракетний удар постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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