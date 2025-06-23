Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине возросло число жертв удара РФ по лицею — что известно

На Одесчине возросло число жертв удара РФ по лицею — что известно

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 23:27
Количество жертв после удара оккупантов по Белгород-Днестровскому увеличилось до трех погибших
Разрушенное после удара РФ здание Белгород-Днестровского лицея. Фото: ГСЧС Одесской области
Ключові моменти Что известно на данный момент

После удара российских оккупантов по Одесской области до трех возросло количество погибших. Врачам не удалось спасти 60-летнюю работницу школьной столовой после атаки РФ по Белгород-Днестровскому лицею.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Что известно на данный момент

None - фото 1

По информации Кипера, сейчас восемь пострадавших из-за атаки оккупантов остаются под наблюдением медиков в больницах. Среди жертв российского террора двое несовершеннолетних ребят.

Врачи Одесской области оказали и помощь людям с легкими ранениями после чего эти жители Белгород-Днестровского будут лечиться амбулаторно.

Олег Кипер отметил, что на месте российского удара продолжают разбирать завалы спасатели ГСЧС Одесской области.

Напомним, сегодня днем РФ атаковала Белгород-Днестровский баллистической ракетой. Было разрушено учебное заведение, а под завалами ищут людей.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский назвал ракетный удар по лицею в Одесской области сумасшедшим и выразил свои соболезнования родным погибших.

Одесская область Белгород-Днестровский война в Украине атака ракетный удар пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации