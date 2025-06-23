Количество жертв после удара оккупантов по Белгород-Днестровскому увеличилось до трех погибших

Разрушенное после удара РФ здание Белгород-Днестровского лицея. Фото: ГСЧС Одесской области

После удара российских оккупантов по Одесской области до трех возросло количество погибших. Врачам не удалось спасти 60-летнюю работницу школьной столовой после атаки РФ по Белгород-Днестровскому лицею.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно на данный момент

По информации Кипера, сейчас восемь пострадавших из-за атаки оккупантов остаются под наблюдением медиков в больницах. Среди жертв российского террора двое несовершеннолетних ребят.

Врачи Одесской области оказали и помощь людям с легкими ранениями после чего эти жители Белгород-Днестровского будут лечиться амбулаторно.

Олег Кипер отметил, что на месте российского удара продолжают разбирать завалы спасатели ГСЧС Одесской области.

Напомним, сегодня днем РФ атаковала Белгород-Днестровский баллистической ракетой. Было разрушено учебное заведение, а под завалами ищут людей.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский назвал ракетный удар по лицею в Одесской области сумасшедшим и выразил свои соболезнования родным погибших.