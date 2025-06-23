Количество жертв после удара оккупантов по Белгород-Днестровскому увеличилось до трех погибших

На Одесчине возросло число жертв удара РФ по лицею — что известно
После удара российских оккупантов по Одесской области до трех возросло количество погибших. Врачам не удалось спасти 60-летнюю работницу школьной столовой после атаки РФ по Белгород-Днестровскому лицею.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно на данный момент
По информации Кипера, сейчас восемь пострадавших из-за атаки оккупантов остаются под наблюдением медиков в больницах. Среди жертв российского террора двое несовершеннолетних ребят.
Врачи Одесской области оказали и помощь людям с легкими ранениями после чего эти жители Белгород-Днестровского будут лечиться амбулаторно.
Олег Кипер отметил, что на месте российского удара продолжают разбирать завалы спасатели ГСЧС Одесской области.
Напомним, сегодня днем РФ атаковала Белгород-Днестровский баллистической ракетой. Было разрушено учебное заведение, а под завалами ищут людей.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский назвал ракетный удар по лицею в Одесской области сумасшедшим и выразил свои соболезнования родным погибших.
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