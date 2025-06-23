Атака на навчальний заклад на Одещині - реакція президента Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: сайт президента України

Володимир Зеленський назвав ракетний удар по ліцею на Одещині божевільним та висловив свої співчуття рідним загиблих. Президент України наголосив на тому, що РФ навмисно обрала ціллю саме навчальний заклад.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Атака на ліцей

В результаті ракетної атаки, ліцей був повністю зруйнований. На думку Володимира Зеленського, цей обстріл був демонстративним та безжальним. У зв'язку з цим, президент України закликав світову спільноту посилити санкції проти Росії та тиск на країну-агресора.

"Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій",— написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скріншот з соцмережі президента

Атака на навчальний заклад

В результаті атаки балістичною ракетою на Одещину був зруйнований навчальний заклад у місті Білгород-Дністровський. Двоє людей загинуло, відомо про щонайменше дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди — дорослі з викладацького складу, тому вже розпочато пошукові заходи. Дітей, на щастя, в ліцеї не було, оскільки вони перебувають на літніх канікулах.

Зруйнований ліцей. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Одещину балістичною ракетою. А також про те, яким чином можна було уникнути жертв та постраждалих під час вчорашнього обстрілу полігону ЗСУ на півдні України.