Атака на учебное заведение в Одесской области - реакция президента Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт президента Украины

Владимир Зеленский назвал ракетный удар по лицею в Одесской области сумасшедшим и выразил свои соболезнования родным погибших. Президент Украины отметил, что РФ намеренно выбрала целью именно учебное заведение.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Атака на лицей

В результате ракетной атаки, лицей был полностью разрушен. По мнению Владимира Зеленского, этот обстрел был демонстративным и безжалостным. В связи с этим президент Украины призвал мировое сообщество усилить санкции против России и давление на страну-агрессора.

"Ни один из таких российских ударов не является случайным — российская армия точно знает, куда бьет. И это — демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций", — написал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из соцсети президента

Атака на учебное заведение

В результате атаки баллистической ракетой в Одесской области было разрушено учебное заведение в городе Белгород-Днестровский. Два человека погибли, известно о по меньшей мере двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди — взрослые из преподавательского состава, поэтому уже начаты поисковые мероприятия. Детей, к счастью, в лицее не было, поскольку они находятся на летних каникулах.

Разрушенный лицей. Фото: Олег Кипер в соцсети

Напомним, недавно мы писали об атаке на Одесскую область баллистической ракетой. А также о том, каким образом можно было избежать жертв и пострадавших во время вчерашнего обстрела полигона ВСУ на юге Украины.