Жительница Одесской области зарезала свою односельчанку кухонным ножом - жестокое убийство

Полиция на месте преступления. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одесской области из-за бытового конфликта зарезала свою односельчанку кухонным ножом. Полиция быстро разыскала подозреваемую, ей грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В полицию поступило сообщение от жителя Одессы о том, что он приехал в одно из сел Фонтанской громады к своей 74-летней сестре и обнаружил ее в крови без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что накануне в доме погибшей находилась ее 32-летняя односельчанка, которая помогала ей по хозяйству. Между женщинами возник бытовой конфликт, в ходе которого гостья схватила кухонный нож и ударила им хозяйку. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Предварительно, причиной смерти пенсионерки стала проникающая колото-резаная рана шеи. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Суд оставил подозреваемую под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о задержании подозреваемого в убийстве 7-летней девочки. А также о военном, который зарезал товарища во Львове.