Одеський шахрай брав передоплату за ремонт кондиціонерів та зникав.

Правохронець за протоколом. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит, видаваючи себе за майстра з ремонту кондиціонерів, брав у містян передоплату за роботу та зникав, нічого не зробивши. Люди звернулися до поліції, яка швидко розшукала підозрюваного, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 50-річний містянин розмістив в інтернет-мережі неправдиве оголошення щодо надання послуг з ремонту кондиціонерів. Протягом кількох днів з "майстром" зв’язалися п’ятеро громадян. Зустрівшись із клієнтами, він обговорив обсяг робіт та пообіцяв наступного дня приступити до виконання. Однак не маючи такого наміру, взяв передоплату і зник. Підозрюваний спричинив співмістянам збитки на загальну суму 20 тисяч 500 гривень. Зрозумівши, що стали жертвами шахрая, потерпілі звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці встановили та розшукали фігуранта. Чоловік зізнався, що чужі гроші витратив на власні потреби.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно) Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканку Одещини, яка зарізала пенсіонерку через побутовий конфлікт. А також про шахрая, який обкрадав військових ЗСУ.