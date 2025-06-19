Мешканець Одещини обкрадав військових ЗСУ, списуючи гроші з їхніх карток

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Березівської ОТГ на Одещині створив шахрайську схему, за допомогою якої привласнював собі гроші з карток військовослужбовців. Однак його піймали на гарячому, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний організував шахрайську схему, спрямовану проти чинних військовослужбовців. Він телефонував їм, видаючи себе за працівника служби безпеки банку, та під приводом "захисту рахунку від атак" переконував надати йому конфіденційну інформацію. А саме: реквізити карток, одноразові коди, паролі та дані для їх зміни. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, фігурант здійснював перекази коштів на власні рахунки. Наразі встановлено чотирьох потерпілих, яким завдано збитків на суму майже 100 тис. гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про листи, які масово надходили одеситам від шахраїв. А також про ділка, який заробляв на хворих людях.