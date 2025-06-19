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Главная Одесса На Одесчине мошенник обворовывал военных — детали схемы

На Одесчине мошенник обворовывал военных — детали схемы

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Дата публикации 19 июня 2025 12:59
Житель Одесской области обворовывал военных ВСУ, списывая деньги с их карточек
Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Житель Березовской ОТГ в Одесской области создал мошенническую схему, с помощью которой присваивал себе деньги с карточек военнослужащих. Однако его поймали с поличным, мужчине грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый организовал мошенническую схему, направленную против действующих военнослужащих. Он звонил им, выдавая себя за работника службы безопасности банка, и под предлогом "защиты счета от атак" убеждал предоставить ему конфиденциальную информацию. А именно: реквизиты карточек, одноразовые коды, пароли и данные для их изменения. Получив доступ к онлайн-банкингу, фигурант осуществлял переводы средств на собственные счета. Установлено четырех пострадавших, которым нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс. гривен. 

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о письмах, которые массово поступали одесситам от мошенников. А также о дельце, который зарабатывал на больных людях.

Одесса мошенничество Одесская область военные Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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