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Головна Одеса Обережно, вірус — одеситам надходять листи із податкової

Обережно, вірус — одеситам надходять листи із податкової

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Дата публікації: 29 травня 2025 15:20
Фейкові листи від податкової служби - одеситів попередили про шахраїв
Державна податкова служба. Фото ілюстративне: ДПС

Одеситам масово почали присилати електронні листи начебто від податкової служби, які заражені вірусом. Однак поширюють їх шахраї, а ДПС до цих повідомлень ніякого стосунку немає.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Фейкові листи

Вкладення в листах, які начебто надходять від Державної податкової служби, містять шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. В результаті воно надає віддалений доступ до комп'ютера зловмисникам. У ДПС повідомляють, що це вже друга хвиля таких розсилок за останній тиждень.

"Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів. Наголошуємо!!! ДПС не має стосунку до такої розсилки!" — каже очільник ДПС Руслан Кравченко.

У податковій нагадують, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС мають містити доменне ім'я tax.gov.ua після символу @.

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Фейкові повідомлення. Фото: ДПС
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Листи від імені податкової. Фото: ДПС

Нагадаємо, нещодавно ми писали про статки чиновниці південної податкової служби. А також про шахрайську схему одесита.

Одеса Податкова служба шахрайство лист Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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