Фейковые письма от налоговой службы - одесситов предупредили о мошенниках

Государственная налоговая служба. Фото иллюстративное: ГНС

Одесситам массово начали присылать электронные письма якобы от налоговой службы, которые заражены вирусом. Однако распространяют их мошенники, а ГНС к этим сообщениям никакого отношения не имеет.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Фейковые письма

Вложения в письмах, которые якобы поступают от Государственной налоговой службы, содержат вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. В результате оно предоставляет удаленный доступ к компьютеру злоумышленникам. В ГНС сообщают, что это уже вторая волна таких рассылок за последнюю неделю.

"Уже получили сигналы об этом от плательщиков ряда регионов. Подчеркиваем!!! ГНС не имеет отношения к такой рассылке!" — говорит глава ГНС Руслан Кравченко.

В налоговой напоминают, что все официальные адреса электронной почты ГНС должны содержать доменное имя tax.gov.ua после символа @.

Фейковые сообщения. Фото: ГНС

Письма от имени налоговой. Фото: ГНС

Напомним, недавно мы писали о состоянии чиновницы южной налоговой службы. А также о мошеннической схеме одессита.