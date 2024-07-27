Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Электронные письма с вирусом для одесситов — кто за этим стоит arrow

Электронные письма с вирусом для одесситов — кто за этим стоит

27 июля 2024 15:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Кибератака на одесситов: эксперты обнаружили российский след
Человек за компьютером. Фото: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Журналисты и общественные деятели Одесской области получают электронные письма с вирусом, которые могут являться работой хакерской группы Gamaredon, поддерживаемой российскими спецслужбами. Эксперты подтвердили фишинговые атаки после анализа подобных сообщений.

Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили эксперты Лаборатории цифровой безопасности.

Читайте также:
Кибератака на одесситов
Письмо с вирусом. Фото: скриншот

Фишинговая схема

Эксперты отметили, что в открытом доступе они обнаружили аналогичные сообщения с вредоносным файлом. На ресурсах компаний Strike Ready, LevelBlue и Dark Atlas также были сообщения о схожих атаках.

"Подробный анализ позволил увидеть многошаговую фишинговую схему и ее российский след. Письмо якобы от Департамента экономического развития Одесского городского совета выглядело правдиво, отсутствуют грамматические ошибки, но есть краткое сообщение и подпись. Поскольку мы уже знаем, что это был фишинг, возникают вопросы относительно адреса отправителя", — сообщили в Цифролабе.

Особое внимание специалистов привлек вложенный файл "Для_реагирования_и_принятия_мер.xhtml", который по умолчанию открывается браузером как сохраненная веб-страница. Оказалось, что вредоносный код был спрятан внутри других файлов, что затрудняло его обнаружение антивирусами и автоматизированными системами анализа.

"Злоумышленники применили техники для усложнения обнаружения, такие как: ожидания движения курсора, проверка среды запуска, сокрытие кода с помощью манипуляций с текстом. Они также вероятно подменили электронный адрес отправителя, чтобы выглядеть доверенным отправителем", — пояснили в Цифролабе.

Атака на одесситов
Приложение к письму. Фото: скриншот

Специалисты отметили, что защита от таких атак нуждается в комплексном подходе. Госучреждениям часто не хватает ресурсов для эффективной киберзащиты.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, житель Одессы разрабатывал вирусы на телефоны, с помощью которых воровал средства с банковских счетов и мог следить за пользователем устройства. Также свою "разработку" он продавал на форумах даркнета и закрытых Телеграмм-чатах, за что теперь может сесть за решетку.

Мы писали, что одессит мошенническим путем получал средства граждан , используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "Поддержка" и завладел более 120 тысячами гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.

Также мы сообщали, что житель Измаильского общества продавал фейковые электронные документы через интернет. Парень скачал поддельное "Дія", а впоследствии решил продавать копии приложения. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Одесса кибератака хакеры Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы вирус атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом