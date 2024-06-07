Юнак з Одещини продавав підроблені документи в "Дії"

Неповнолітній продавав фейкові документи. Ілюстративне фото: diia.gov.ua

Неповнолітній мешканець Ізмаїльської громади продавав підроблені електронні документи через інтернет. За такі оборудки хлопець може сісти за ґрати на строк до п'яти років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

17-річний хлопець завантажив на свій смартфон застосунок, який дозволяв створювати несправжні електронні документи. Цей фейковий додаток візуально повністю дублював діалогове вікно мобільного застосунку "Дія" і дозволяв змінювати різні особисті дані.

Скриншоти користувачів додатку. Фото: Нацполіція

Неповнолітній вирішив заробити гроші, створивши канал у месенджері, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На пропозицію відгукнулися троє юнаків, 17-ти та 20-ти років, які заплатили по 100 гривень кожен і завантажили собі додаток.

Яке покарання

Юнаку повідомили про підозру за ч. ч. 1 та 3 ст. 358 КК України — збут підробленого офіційного документа. Попри те, що обвинувачений є неповнолітнім, він досяг віку кримінальної відповідальності, і йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Оборудки з документами на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили медичних працівників, які сприяли втечі ухилянтів за кордон. Вони виготовляли документи для призовників, згідно з якими останні вважалися непридатними та могли виїхати за межі України.

Також ми повідомляли, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.