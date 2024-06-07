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Продавал поддельную "Дію" — на Одесчине разоблачили несовершеннолетнего мошенника

7 июня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Юноша из Одесской области продавал поддельные документы в "Действии"
Несовершеннолетний продавал фейковые документы. Иллюстративное фото: diia.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Несовершеннолетний житель Измаильского общества продавал поддельные электронные документы через интернет. За такие сделки парень может сесть за решетку сроком до пяти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

17-летний парень загрузил на свой смартфон приложение, позволяющее создавать ложные электронные документы. Это фейковое приложение визуально полностью дублировало диалоговое окно мобильного приложения "Дія" и позволяло изменять различные личные данные.

Продавал "Действие" в интернете
Скриншоты пользователей приложения. Фото: Нацполиция

Несовершеннолетний решил заработать деньги, создав канал в мессенджере, где разместил объявления о продаже приложения. На предложение откликнулись трое юношей, 17-ти и 20-ти лет, которые заплатили по 100 гривен каждый и скачали себе приложение.

Какое наказание

Юноше сообщили о подозрении по ч. ч. 1 и 3 ст. 358 УК Украины – сбыт поддельного официального документа. Несмотря на то, что обвиняемый несовершеннолетний, он достиг возраста уголовной ответственности, и ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сделки с документами в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили медицинских работников, способствовавших бегству уклоняющихся за границу. Они производили документы для призывников, согласно которым последние считались непригодными и могли уехать за пределы Украины.

Также мы сообщали, что правоохранители накрыли преступников на территории Одесской области, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Также такие " подпольные типографии " действовали и в других регионах страны.

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