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Ошукав людей на понад 120 тисяч гривень — одесита викрили на шахрайстві

13 червня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Крав гроші через "єПідтримку": одесита викрили на шахрайстві
Правоохоронці викрили шахрая в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі місцевий житель шахрайським шляхом отримував кошти громадян, використовуючи фішингову схему. Він зімітував державний сайт "єПідтримка" та заволодів понад 120 тисячами гривень жертв, за що тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці схеми

Одесит замаскував свій сайт під оформлення одноразової державної допомоги через програму "єПідтримка". Він поширював фішингове посилання у соціальних мережах. А коли за ним переходили люди і вводили реквізити своїх платіжних карток — усі дані отримував зловмисник. 

Шахрайство в Одесі: схема з фінансовою допомогою
Підставні телефони шахрая. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Потім за цією інформацією шахрай авторизовувався у додатках онлайн-банкінгу жертв та переводив їхні кошти на власні рахунки. Отримані гроші він використовував на власний розсуд. Таким чином, зловмисник ошукав п'ятьох громадян, завдавши їм збитків на понад 120 тисяч гривень. 

Що загрожує

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України). Йому загрожує до восьми років ув'язнення. 

Інші випадки шахрайства

Ми писали, що мешканець Ізмаїльської громади продавав фейкові електронні документи через інтернет. Хлопець завантажив підроблену "Дію", а згодом вирішив продавати копії застосунку. За це йому загрожує до п'яти років тюрми. 

Також ми повідомляли, що в Одесі перед осудять спільників, які  налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень. Вони обманом змушували громадян України, Молдови, країн ЄС, ОАЕ та США вкладати гроші у купівлю акцій та криптовалюту.

злочин
прокуратура
Одеса
шахрайство
гроші
єПідтримка
Одеська область
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