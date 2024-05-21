Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Інвестиційний холдинг ошукав своїх клієнтів на 5 мільйонів — в Одесі судитимуть шахраїв arrow

Інвестиційний холдинг ошукав своїх клієнтів на 5 мільйонів — в Одесі судитимуть шахраїв

21 травня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Інвестиційний холдинг ошукав своїх клієнтів на 5 мільйонів — в Одесі судитимуть шахраїв
В Одесі затримали шахраїв. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

3 керівника та 16 їхніх спільників створили злочинну організацію, яка діяла під виглядом інвестиційної компанії. Вони обманом змушували громадян України, Молдови, країн ЄС, ОАЕ та США вкладати гроші у купівлю акцій та криптовалюту. Загалом, встановлено 9 потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.

В Одесі викрили шахрайське угрупування
Злочинців затримали правоохоронці. Фото: Одеська обласна прокуратура

В орендованому приміщенні група створила окремі структурні підрозділи: "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ Тім-лідерів". Кожен підрозділ мав свої функції, штат працівників, адміністратора, інструкції для введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Загальна чисельність працівників такого "кол-центру" сягала до 80 осіб.

Щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив від 150 до 200 тисяч доларів, з яких до 100 тисяч доларів витрачалося на забезпечення діяльності, включаючи 50 тисяч доларів на місяць для зарплат "працівникам". Оренда приміщення коштувала 10 тисяч доларів щомісяця, і шахраї змінювали його кожні 3-4 місяці для конспірації. 

Що вилучили під час обшуків

  • Комп'ютерну техніку, 
  • флешки та мобільні телефони;
  • чорнові записи;
  • сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо. 

Також накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.

Скріпт відповіді шахраїв
Записи учасників угрупування. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Обвинуваченим інкримінується створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація злочинних доходів. Злочини кваліфікуються згідно  ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України та караються позбавленням волі на строк до 12 років позбавлення волі. 

Випадки шахрайства в Одесі

Ми писали, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном.  Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.

Одеса
мільйонери
інвестиції
гроші
шахрайство
Одеська область
іноземці
прокуратура
Новини Одеси
злочин
жертви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify