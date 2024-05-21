Інвестиційний холдинг ошукав своїх клієнтів на 5 мільйонів — в Одесі судитимуть шахраїв

В Одесі затримали шахраїв. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

3 керівника та 16 їхніх спільників створили злочинну організацію, яка діяла під виглядом інвестиційної компанії. Вони обманом змушували громадян України, Молдови, країн ЄС, ОАЕ та США вкладати гроші у купівлю акцій та криптовалюту. Загалом, встановлено 9 потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.

Злочинців затримали правоохоронці. Фото: Одеська обласна прокуратура

В орендованому приміщенні група створила окремі структурні підрозділи: "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ Тім-лідерів". Кожен підрозділ мав свої функції, штат працівників, адміністратора, інструкції для введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Загальна чисельність працівників такого "кол-центру" сягала до 80 осіб.

Щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив від 150 до 200 тисяч доларів, з яких до 100 тисяч доларів витрачалося на забезпечення діяльності, включаючи 50 тисяч доларів на місяць для зарплат "працівникам". Оренда приміщення коштувала 10 тисяч доларів щомісяця, і шахраї змінювали його кожні 3-4 місяці для конспірації.

Що вилучили під час обшуків

Комп'ютерну техніку,

флешки та мобільні телефони;

чорнові записи;

сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.

Також накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.

Записи учасників угрупування. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Обвинуваченим інкримінується створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація злочинних доходів. Злочини кваліфікуються згідно ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України та караються позбавленням волі на строк до 12 років позбавлення волі.

Випадки шахрайства в Одесі

Ми писали, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.