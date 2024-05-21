Инвестиционный холдинг обманул своих клиентов на 5 миллионов — в Одессе будут судить мошенников

В Одессе задержаны мошенники. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, осуществлявшееся под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

3 руководителя и 16 их сообщников создали преступную организацию, действовавшую под видом инвестиционной компании. Они обманом заставляли граждан Украины, Молдовы, стран ЕС, ОАЭ и США вкладывать деньги в покупку акций и криптовалюту. В общей сложности установлено 9 пострадавших, которым нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

Преступников задержали правоохранители. Фото: Одесская областная прокуратура

В арендованном помещении группа создала отдельные структурные подразделения: "служба безопасности", "отдел холодиков" и "отдел Тим-лидеров". Каждое подразделение имело свои функции, штат работников, администратора, инструкции для введения потерпевших в заблуждение и учебный материал. Общая численность работников такого "колл-центра" достигала 80 человек.

Ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составлял от 150 до 200 тысяч долларов, из которых до 100 тысяч долларов уходило на обеспечение деятельности, включая 50 тысяч долларов в месяц для зарплат "работникам". Аренда помещения стоила 10 тысяч долларов ежемесячно, и мошенники меняли его каждые 3-4 месяца для конспирации.

Что изъяли во время обысков

Компьютерная техника,

флешки и мобильные телефоны;

черновые записи;

сценарии разговоров с будущими потерпевшими и т.д.

Также наложен арест на криптогаманцы, недвижимость и автомобили обвиняемых.

Записи участников группировки. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

Обвиняемым инкриминируется создание, управление преступной организацией и роль в ней, мошенничество методом незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники и легализация преступных доходов. Преступления квалифицируются по ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины и наказываются лишением свободы сроком до 12 лет лишения свободы.

Случаи мошенничества в Одессе

Мы писали, что правоохранители накрыли преступников на территории Одесской области, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За свою "услугу" мужчины потребовали более 30 000 долларов.