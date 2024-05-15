Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стати прокурором за 30 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв arrow

Стати прокурором за 30 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв

15 травня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стати прокурором за 30 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв
В Одесі викрили шахраїв, які вимагали 35 000 доларів. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування знайому до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі злочину

Працівник одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі  запропонував знайомій допомогу " у працевлаштуванні", адже знав, що вона хоче взяти участь у конкурсі на посаду у прокуратурі. Для переконливості своєї пропозиції у допомозі він залучив колишнього працівника установи.
 

За 35 000 доларів хотіли влаштувати на посаду прокурора в Одесі
Гроші, які отримали шахраї. Фото: Одеська обласна прокуратура

Так, спільники за 35 000 доларів обіцяли, що жінка отримає бажану посаду завдяки їхнім "зв'язкам". Проте насправді, чоловіки просто хотіли отримати гроші та наміру допомагати взагалі не мали. 

Що загрожує

Правоохоронці затримали фігурантів після отримання коштів. Їм інкримінують замах на шахрайство і підбурювання до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України). Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Інші випадки шахрайства на Одещині

Ми раніше повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів видворили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи. 

Також ми писали, що жителька Одеси вирішила звернутись до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.

Одеса
хабар
Одеська область
прокуратура
Кримінал
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників