Стати прокурором за 30 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв

В Одесі викрили шахраїв, які вимагали 35 000 доларів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування знайому до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Працівник одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі запропонував знайомій допомогу " у працевлаштуванні", адже знав, що вона хоче взяти участь у конкурсі на посаду у прокуратурі. Для переконливості своєї пропозиції у допомозі він залучив колишнього працівника установи.



Гроші, які отримали шахраї. Фото: Одеська обласна прокуратура

Так, спільники за 35 000 доларів обіцяли, що жінка отримає бажану посаду завдяки їхнім "зв'язкам". Проте насправді, чоловіки просто хотіли отримати гроші та наміру допомагати взагалі не мали.

Що загрожує

Правоохоронці затримали фігурантів після отримання коштів. Їм інкримінують замах на шахрайство і підбурювання до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України). Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Інші випадки шахрайства на Одещині

Ми раніше повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів видворили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи.

Також ми писали, що жителька Одеси вирішила звернутись до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.