Відправили додому — учасники міжнародного шахрайського call-центру в Одесі екстадовані

Злочинців видворили з України до Чехії. Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів видворили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі схеми

Сорокарічний житель Дніпра залучив до зловмисної схеми двох українців та шістьох громадян Чехії, які вже були оголошені в міжнародний розшук. Спільники телефонували жителям Чехії, але під час дзвінків використовували підміну номера. Вони представлялись співробітниками державного контролюючого банківського органу та обманом дізнавались у потерпілих дані банківських карток.

Дізнавшись дані, вони переказували усі кошти на свої рахунки, а в декількох випадках переконували жертв зняти готівку і передати підставному кур'єру. Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйона гривень. Отримані кошти шахраї конвертували у криптовалюту або зняли готівкою, а на них купляли елітні авто та нерухомість. Усе незаконно придбане майно спільники реєстрували на друзів та родичів.

Вирок для іноземців

У рамках міжнародно-правового співробітництва до Чеської Республіки було екстрадовано шістьох підозрюваних громадян іноземних країн.Наразі вирішується питання щодо видачі ще однієї особи. За фактами злочинів угрупування розпочато кримінальні провадження правоохоронними органами України та Чеської Республіки.

Що загрожує іншим фігурантам

Слідчі оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки шахрайства на Одещині

Раніше ми писали, що в Одесі викрили черговий call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземних громадян та привласнювали їхні гроші. Загалом з іноземних рахунків шахраї викрали понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином, одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, за що тепер їй загрожує позбавлення волі.