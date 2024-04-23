Ошукали іноземних громадян на понад 5 мільйонів гривень — в Одесі викрили шахраїв

Правоохоронці затримали учасників шахрайського угрупування. Фото: Нацполіція

Поліцейські ліквідували call-центр в Одесі, учасниками якого були особи, оголошені у міжнародний розшук за шахрайство. Спільникам вдалось ошукати громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Сорокарічний житель Дніпра залучив до зловмисної схеми двох українців та шістьох громадян Чехії, які вже були оголошені в міжнародний розшук. Спільники телефонували жителям Чехії, але під час дзвінків використовували підміну номеру. Вони представлялись співробітниками державного контролюючого банківського органу та обманом дізнавались у потерпілих дані банківських карток.

Дізнавшись данні, вони переказували усі кошти на свої рахунки, а в декількох випадках переконували жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру. Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані кошти шахраї конвертували у криптовалюту або зняли готівкою, а та них купляли елітні авто та нерухомість. Усе незаконно придбане майно спільники реєстрували на друзів та родичів.



Затримані шахраї в Одесі. Фото: Нацполіція

Що вилучили під час обшуків

Правоохронці провели 23 обшуки, в результаті яких затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. Поліція вилучила:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів;

елітні авто;

більше ста тисяч доларів у різній валюті. Докази шахрайської діяльності. Фото: Нацполіція Правоохоронці вилучили техніку шахраїв. Фото: Нацполіція Майно, яке правоохоронці вилучили під час обшуків. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Слідчі оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземці затримані на підставі доручення прокурора. У подальшому вони підлягають екстрадиції в Чехію.

Випадки шахрайства на Одещині

Раніше ми писали, що поліцейські затримали молоду жительку Одеської області, яка розміщувала в Інтернеті фейкові оголошення про продаж кошенят та цуценят. Зловмисниці вдалось ошукати більше 20 громадян на понад 55 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином, одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, за що тепер їй загрожує позбавлення волі.