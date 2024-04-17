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Продала неіснуючих тварин на 55 тисяч гривень — на Одещині викрили шахрайку

17 квітня 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продала неіснуючих тварин на 55 тисяч гривень — на Одещині викрили шахрайку
Цуценя породи Мальтіпу. Фото: Shutterstock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські затримали молоду жительку Одеської області, яка розміщувала в Інтернеті фейкові оголошення про продаж кошенят та цуценят. Зловмисниці вдалось ошукати більше 20 громадян на понад 55 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці діяльності 

27-річна жителька одного із населених пунктів Фонтанської ОТГ Одеського району розмістила оголошення в Інтернеті, що вона начебто продає кошенят та цуценят різних порід. Зокрема, вона вказала, що має кошенят породи британська золота шиншила та цуценят шпіца, мальтіпу, золотистого ретриверу, чихуахуа. 
 

За доказами поліцейських обвинувальний вирок суду отримала жінка, яка продавала в інтернеті неіснуючих породистих кошенят та цуценят
Фотографії цуценя у листуванні шахрайки з потерпілим. Фото: Нацполіція

Коли ж люди зв'язувались із "продавчинею", вона говорила, що працює лише по передоплаті. Залежно від породи, шахрайка просила від 500 до 6 300 гривень. А після отримання грошей на банківську картку блокувала або ігнорувала потерпілих.

Жінка за п’ять місяців ошукала 22 громадян. Вона завдала їм збитків на суму 56 600 грн.

Що загрожує 

Суд визнав жінку винною у шахрайстві за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.  Їй було призначене покарання у вигляді п’яти років обмеження волі з випробувальним строком два роки. Жінка зобов’язана періодично з'являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи, або навчання.

Випадки шахрайства на Одещині

Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином, одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, за що тепер їй загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що жителі Одеси під виглядом волонтерів збирали гроші у людей на потреби армії. У такий спосіб вони ошукали 14 громадян та привласнили собі їхні 280 тисяч гривень.

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Нацполіція

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