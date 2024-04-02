Збирали наче на доставку допомоги для ЗСУ — в Одесі затримали псевдоволонтерів

Поліція затримала зловмисників. Фото: Нацполіція

Жителі Одеси під виглядом волонтерів збирали гроші у людей на потреби армії. У такий спосіб вони ошукали 14 громадян та привласнили собі їхні 280 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці справи

Одесит організував злочинну групу, залучивши до неї двох знайомих Зловмисники під виглядом благодійників, які нібито знаходяться за кордоном, телефонували військовим, представникам волонтерських організацій, та казали, що мають бажання передати безкоштовно гуманітарну допомогу та потреби ЗСУ. Але нібито вони не мали коштів на доставку благодійних вантажів, тож потерпілі повинні були все сплатити.

Аби потерпілі не мали сумніву, під час телефонних розмов шахраї створювали відчуття, ніби автівка чи інший вантаж вже в дорозі. Вони імітували шум догори та сигнали транспортних засобів.

У такий спосіб "благодійникам" вдалось ошукати 14 довірливих громадян і заволодіти їхніми грошима у розмірі більше 280 тисяч гривень. Кошти вони знімали з банківських рахунків, ділили між собою і витрачали на власні потреби, а з потерпілими переставали виходити на зв’язок.

Що загрожує

Учасникам угрупування та його організатору повідомили про підозру за ч. 2, ч.4, ч.5 ст.190 ККУ. Вони звинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно організованою групою.

Також фігурантів звинуватили за ч.2 та 3 ст. 209 ККУ у володінням майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала про це. Тепер шахраям загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Шахрайство на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі затримали шахрайку, яка втиралась у довіру до літніх жінок та говорила, що вона віщунка. Обманом одеситка викрала у літньої жінки більше 7 тисяч доларів.

Також ми писали, що угруповання на чолі з жителем Одеси створило фішинговий сайт, за допомогою якого шахраї крали дані платіжних карток громадян. Таким чином вони ошукали українців більше ніж на 100 тисяч гривень.