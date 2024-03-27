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За допомоги OLX заробили майже 120 тисяч гривень — в Одесі затримали шахраїв

27 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
За допомоги OLX заробили майже 120 тисяч гривень — в Одесі затримали шахраїв
Людина в наручниках. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Угруповання на чолі з жителем Одеси створило фішинговий сайт, за допомогою якого шахраї крали дані платіжних карток громадян. Таким чином вони ошукали українців більше ніж на 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі діяльності

Організатором шахрайської схеми виявився житель Одеси, який вже був судимий за майнові злочини. Разом зі своєю співмешканкою та знайомим вони створили сайт-двійник  онлайн-майданчику оголошень OLX. Злочинці видавали себе за покупців та переконували користувачів сайту, що хочуть у них придбати товар. Коли ж продавці погоджувались, то шахраї пропонували перейти за посиланням на шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки товарів.

поліцейські викрили злочинну групу, яка через створений фішинговий вебсайт виманювала у людей гроші
Картки, які вилучили у шахраїв. Фото: Нацполіція

Створений шахраями надавав доступ до платіжних карток громадян, з яких і списували гроші злодії. Поліцейські встановили наразі чотирьох громадян, яких зловмисники ошукали майже на 119 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Усім фігурантам повідомили про підозру за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 190 ККУ та карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині чоловік вирішив нажитися на містянах Ізмаїлу та перед святом розмістив у соцмережі оголошення про продаж дешевих букетів. Своїм "бізнесом" він ошукав 15 чоловіків на суму близько 9 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі чоловік обіцяв людям, що вони начебто отримають житло від держави, а він може прискорити цей процес. Таким чином, зловмисник ошукав більше 30 людей, за що йому загрожує ув'язнення.

Одеса
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